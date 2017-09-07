Бобруйчан скоро начнут прививать от гриппа

В октябре на Могилевщине начнется массовая вакцинация против гриппа. В текущем году планируется привить около 40% населения региона.

Жителям Могилевской области будет предложено три вакцины – «Гриппол плюс» (Россия), Ваксигрипп (Франция) и Инфлювак (Нидерланды).

Сделать прививку рекомендовано с начала октября по конец ноября с учетом формирования иммунитета – до двух недель.

Дети до трех лет и старше, а также взрослые с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, беременные, медработники и другие категории граждан смогут привиться за счет средств республиканского бюджета.

Также у жителей региона будет возможность сделать прививку на платной основе. Стоимость вакцины – около десяти рублей.

Подготовила Елена Широкая