Благодаря неутомимому подполковнику бобруйской милиции наш город стал известен в Дании, Бангладеш, Непале, Шри-Ланке… В отрицательном смысле

Благодаря неутомимому подполковнику бобруйской милиции наш город стал известен в Дании, Бангладеш,...

На днях в Датском королевстве, в городе Силькеборге, на международной профсоюзной конференции стартовала кампания солидарности с бобруйскими активистами независимого профсоюза РЭП.

Датских коллег особенно впечатлили условия, в которых приходится существовать и работать их беларуским коллегам.

Наибольшие удивление и возмущение вызвала опасность применения пресловутого Декрета № 18 к профсоюзным активистам – с насильственным изъятием их детей…

На конференции был объявлен сбор средств в поддержку Галины Лазаревой, активистке профсоюза РЭП из Бобруйска, многодетной матери.

Рассказывает участник этой международной конференции от беларуского профсоюза РЭП, гомельчанин Андрей Стрижак:

– Для международного профсоюзного движения солидарность – не пустое слово. Сразу же после моего рассказа о наших беларуских реалиях датчане организовали сбор средств для помощи Галине Лазаревой, многодетной матери, которая по решению бобруйского суда скоро может получить большой штраф. За то, что седьмого октября, в Международный День борьбы за достойный труд, она участвовала в пикете.

Скоро также состоится также суд и над другим участником пикета – Алексеем Трофимовым.

Присутствующий на конференции депутат датского парламента сообщил присутствующим делегатам, что, несмотря на то, что в парламент Дании приходит информация о якобы улучшении ситуации с правами человека в Беларуси, всем очевидно, что это совершенно не так.

Также готовность выступить с солидарной поддержкой беларуского профсоюза РЭП высказали крупные профсоюзы различных стран. Ранее они уже направляли в адрес администрации президента Беларуси тысячи писем с требованием освободить из тюрьмы Игоря Комлика, одного из руководителей профсоюза РЭП, и прекратить уголовное дело в отношении нашего профсоюза.

Суд над Галиной Лазаревой и Алексеем Трофимовым состоится в Бобруйске в четверг, 30 ноября, в суде, расположенном по адресу ул. Тухачевского, 5. Начало в 11.00.

Напомним, что «организатором» этого административного

процесса над участниками пикета, как всегда, выступил 38-летний подполковник бобруйской милиции Сергей Рудько.

Александр Кавалеров