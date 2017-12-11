На 360 градусов вокруг своей оси — ать-два

Новое ТВ! Новый городской канал «Бобруйск 360» (видимо, на 360 градусов – вокруг своей оси?)…

Хотелось бы порадоваться за «коллег», «запустивших» сей проект. Да как-то, знаете, не получается.

Во-первых, потому что – в «пропагандистском» полку – прибыло: идеологическое промывание мозгов теперь будет делаться и с помощью «эфира».

Во-вторых, а за какие «гуляют» коллеги? За свои, кровно заработанные? Или – за «изъятые» у нас, налогоплательщиков, то есть – у народа?

Да, совершенно верно – за народные деньги. Взятые у нас и «отданные» им.

И так здесь делается на протяжении, без малого, 100 (Ста) лет.

Напомню, то здание, где находится редакция «Бабруйскага жыцця», в «девичестве» – «Коммуниста», в 1920 году было «изъято», то есть – отобрано у первого издателя «Бобруйского курьера» Фридлянда. Который с августа 1914 г. по июнь-июль 1920 г. выпускал его именно в том здании на той самой улице, только называвшейся по-другому.

Там же находилась и его типография – первое и самое крупное полиграфическое предприятие в Бобруйском регионе, работавшее еще с 19-го века (дата основания: 1888 г.)

Вообще, Гиллер Фридлянд, выражаясь словами Осипа Мандельштама, тридцать лет «наплывал» на культуру, культурную жизнь в Бобруйске, что-то меняя в ее строении и составе. Кроме газеты и типографии, был он еще владельцем театра и цирка – невозможный для предпринимателя (прежде всего, так сказать, по идеологическим причинам) бизнес даже в наши дни.

Ежедневная частная газета! Типография! Театр! Нынешние беларуские власти, скорее, удавятся в своих кабинетах на своих галстуках (или – сняв с себя что-нибудь другое), чем разрешат такое…

Фридлянд привозил в Бобруйск знаменитые театральные труппы, знаменитых актеров. Издал в 1913 году справочно-адресную книгу «Весь Бобруйск». В 1914 году запустил новый издательский проект – выходящую каждый день информационно-рекламную, общественно-политическую газету…

Тридцать лет он «активничал» в Бобруйске, создавал его облик, его культурную среду. Но пришли большевики-коммунисты – и уже 100 лет о нем ни слуху ни духу. Словно и не было.

Газету, театр, цирк – закрыли, типографию, двухэтажное здание – «прихватизировали».

Самого Фридлянда – «выписали» из Бобруйска, из его истории, – одно из любимейших «идеологических» занятий «комиссаров», которые и нынче никуда ни делись – сидят себе на площади имени своего кумира.

И вот – отжав (украв) собственность нашего первого издателя, а теперь – «отжав» наши деньги, новая поросль постсоветских «писарчуков» похваляется своими достижениями…

Нам – стыдно за их поведение (как журналистов, граждан), им – в самый раз.

Перефразируя еще одного не нашего классика – Тургенева: есть в Бобруйске такие места, где совесть, честь, порядочность – и не ночевали…