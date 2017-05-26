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«Беспорядки» на остановках, или Символы из знаков

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Каждому бобруйчанину время от времени приходится пользоваться общественным транспортом и остановками.

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Интуитивно мы определяем, что остановка – это какой-нибудь навес или киоск на проезжей части с площадкой, где собирается два-три человека.

Однако этого недостаточно, необходимо ещё увидеть в том месте привычный синий знак с изображением автобуса. Если он есть, значит, – это остановка.

Где-то и расписание должно быть рядом, – как истина. Правда, порой, надо обойти всю остановку, чтобы его найти.

В Бобруйске оно может быть  и на остановочном павильоне, и где-нибудь за ним, в потаённом месте. Или даже… быть прибитым к дереву.

Чего только «наши люди» не придумают…

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

По Правилам, так называемый синий знак с автобусом – означает «Начало посадочной площадки автобуса и (или) троллейбуса».

Под ним может быть табличка, указывающая расстояние протяжённости посадочной площадки (в нашем городе замечена не была). Устанавливаться знак может только в начале остановки, а вне населённых пунктов – на павильоне.

А вот в конце посадочной площадки предусмотрено расположение белого знака, поменьше, с изображением автобуса в синей окантовке – «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Под этим знаком может быть установлено расписание движение транспорта. Маршрутный транспорт должен останавливаться именно у этого знака.

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Чтобы убедиться, как выполняются элементарные нормы и устанавливаются знаки на остановочных пунктах маршрутного транспорта, мы начали фоторепортаж с самых «запущенных» остановок нашего города.

«Интернациональная» (в сторону станции «Бобруйск»)

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Здесь, синий знак с автобусом установили верно. А вот, расписание общественного транспорта – неправильно. Троллейбусную табличку с расписанием мы увидели на опоре, с синим знаком, – с обратной стороны. А расписание автобусов и маршрутного такси – в павильоне остановки.

Автобусы и троллейбусы останавливаются – где придётся.

Правильное расположение всех расписаний – в конце посадочной площадки под новым белым знаком «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», которого здесь мы не увидели. Маршрутный транспорт должен останавливаться перед знаком, которого нет.

«Кинотеатр «Мир» (в сторону станции «Бобруйск»)

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Большой синий знак расположен с нарушением – в конце посадочной площадки. Под ним расположено расписание автобусов. Расписание троллейбусов и маршрутного такси – в другом месте. Троллейбус остановился – как ему было удобно.

Было бы правильно, если к автобусному расписанию была размещена информация о других видах транспорта. А вместо большого синего знака – белый знак, которого также здесь не оказалось. Синему же знаку – место в начале остановки.

«Кинотеатр «Мир» (в сторону центра)

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Эта остановка – одна из опасных.

Во-первых, она тесная, только для одной транспортной единицы.

Во-вторых, опора с синим знаком, находится почти на проезжей части с торчащими конструкциями.

В-третьих – киоск в непосредственной близости к проезжей части, представляющий опасность покупателям.

Расписание транспорта – расположено, как говорится, где придётся. Протяжённость площадки знаками не определена.

В этом случае, остановку необходимо удлинить. Знаки и расписание установить согласно Правилам. Киоск передвинуть. А ответственным лицам – устранить все недостатки на опоре.

Из-за проблемной опоры в 2015 году случилось дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, – комментирует ситуацию один из водителей-инструкторов троллейбусного парка. Мер по устранению недостатков со стороны руководства – до сих пор принято не было.

Более того, абсолютно все троллейбусные остановки нашего города не соответствуют требованиям СТБ, ГОСТа и ПДД. Знаки, грамотно обозначающие границы остановочного пункта, могли бы хоть как-то дисциплинировать всех участников дорожного движения. Тем более, остановки очень тесные, – зачастую в них помещается лишь троллейбус или автобус.

В часы пик к остановкам – выстраивается очередь. Каждый останавливается так, как ему удобно. Тратится лишняя электроэнергия, топливо. Нередко возникают конфликты.

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

«Шмидта» (в сторону центра)

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Типичная ситуация, как и на всех других остановках, наблюдается на улице Минской. Знаки и расписание располагаются, где придётся. Новый белый знак – отсутствует.

В ГАИ УВД Бобруйского горисполкома утверждают: все остановки в нашем городе соответствуют нормам… Ключевым моментом в благоустройствах остановочных пунктов – говорят в ГАИ –  сейчас является внедрение нового белого знака с изображением автобуса, в паре с основным синим. Эти знаки определяют, так сказать, культурное расположение транспорта на остановке и определяет место расписания движения. Такой знак уже применяется на проспекте Георгиевский, на улице Крылова, Гоголя, Орджоникидзе… Его можно было установить по всему городу – но на это не хватает средств…

«Щорса» (в сторону центра)

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Наконец-то мы нашли белый знак с автобусом в конце остановки, на улице Гоголя. Правда, автобусники своё расписание постеснялись установить, где положено, – осталось в павильоне.

«Крылова» (в сторону станции «Бобруйск»)

 Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Мы оказались на улице Крылова, на одноимённой остановке. И хотя эта улица после реконструкции, инженеры здесь явно перестарались. Большой синий знак с автобусом разместили в начале забора. Маленький белый знак с автобусом – как положено, в конце остановки. Автобусники своё расписание разместили на средней опоре с тыльной стороны, – видимо, подальше от людских глаз.

Естественно, расписание должно было быть под маленьким белым знаком, на видном месте. А синий знак расположить на стойке в начале площадки, а не напротив забора, на опоре.

«Художественный колледж» (в сторону станции «Бобруйск»)

 Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

Бобруйск, общественный транспорт, знаки, на остановках

В завершении репортажа, уже расставшись со всеми надеждами, мы всё-таки нашли «эталон». Мы увидели идеальную остановку! На удивление – в ней были соблюдены все причитающиеся нормы. Хотелось бы, чтобы все остановки маршрутного транспорта в нашем городе были сделаны такими. Берите пример.

 

Тимофей Христенко

 

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