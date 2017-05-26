«Беспорядки» на остановках, или Символы из знаков

Каждому бобруйчанину время от времени приходится пользоваться общественным транспортом и остановками.

Интуитивно мы определяем, что остановка – это какой-нибудь навес или киоск на проезжей части с площадкой, где собирается два-три человека.

Однако этого недостаточно, необходимо ещё увидеть в том месте привычный синий знак с изображением автобуса. Если он есть, значит, – это остановка.

Где-то и расписание должно быть рядом, – как истина. Правда, порой, надо обойти всю остановку, чтобы его найти.

В Бобруйске оно может быть и на остановочном павильоне, и где-нибудь за ним, в потаённом месте. Или даже… быть прибитым к дереву.

Чего только «наши люди» не придумают…

По Правилам, так называемый синий знак с автобусом – означает «Начало посадочной площадки автобуса и (или) троллейбуса».

Под ним может быть табличка, указывающая расстояние протяжённости посадочной площадки (в нашем городе замечена не была). Устанавливаться знак может только в начале остановки, а вне населённых пунктов – на павильоне.

А вот в конце посадочной площадки предусмотрено расположение белого знака, поменьше, с изображением автобуса в синей окантовке – «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Под этим знаком может быть установлено расписание движение транспорта. Маршрутный транспорт должен останавливаться именно у этого знака.

Чтобы убедиться, как выполняются элементарные нормы и устанавливаются знаки на остановочных пунктах маршрутного транспорта, мы начали фоторепортаж с самых «запущенных» остановок нашего города.

«Интернациональная» (в сторону станции «Бобруйск»)

Здесь, синий знак с автобусом установили верно. А вот, расписание общественного транспорта – неправильно. Троллейбусную табличку с расписанием мы увидели на опоре, с синим знаком, – с обратной стороны. А расписание автобусов и маршрутного такси – в павильоне остановки.

Автобусы и троллейбусы останавливаются – где придётся.

Правильное расположение всех расписаний – в конце посадочной площадки под новым белым знаком «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», которого здесь мы не увидели. Маршрутный транспорт должен останавливаться перед знаком, которого нет.

«Кинотеатр «Мир» (в сторону станции «Бобруйск»)

Большой синий знак расположен с нарушением – в конце посадочной площадки. Под ним расположено расписание автобусов. Расписание троллейбусов и маршрутного такси – в другом месте. Троллейбус остановился – как ему было удобно.

Было бы правильно, если к автобусному расписанию была размещена информация о других видах транспорта. А вместо большого синего знака – белый знак, которого также здесь не оказалось. Синему же знаку – место в начале остановки.

«Кинотеатр «Мир» (в сторону центра)

Эта остановка – одна из опасных.

Во-первых, она тесная, только для одной транспортной единицы.

Во-вторых, опора с синим знаком, находится почти на проезжей части с торчащими конструкциями.

В-третьих – киоск в непосредственной близости к проезжей части, представляющий опасность покупателям.

Расписание транспорта – расположено, как говорится, где придётся. Протяжённость площадки знаками не определена.

В этом случае, остановку необходимо удлинить. Знаки и расписание установить согласно Правилам. Киоск передвинуть. А ответственным лицам – устранить все недостатки на опоре.

Из-за проблемной опоры в 2015 году случилось дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, – комментирует ситуацию один из водителей-инструкторов троллейбусного парка. Мер по устранению недостатков со стороны руководства – до сих пор принято не было.

Более того, абсолютно все троллейбусные остановки нашего города не соответствуют требованиям СТБ, ГОСТа и ПДД. Знаки, грамотно обозначающие границы остановочного пункта, могли бы хоть как-то дисциплинировать всех участников дорожного движения. Тем более, остановки очень тесные, – зачастую в них помещается лишь троллейбус или автобус.

В часы пик к остановкам – выстраивается очередь. Каждый останавливается так, как ему удобно. Тратится лишняя электроэнергия, топливо. Нередко возникают конфликты.

«Шмидта» (в сторону центра)

Типичная ситуация, как и на всех других остановках, наблюдается на улице Минской. Знаки и расписание располагаются, где придётся. Новый белый знак – отсутствует.

В ГАИ УВД Бобруйского горисполкома утверждают: все остановки в нашем городе соответствуют нормам… Ключевым моментом в благоустройствах остановочных пунктов – говорят в ГАИ – сейчас является внедрение нового белого знака с изображением автобуса, в паре с основным синим. Эти знаки определяют, так сказать, культурное расположение транспорта на остановке и определяет место расписания движения. Такой знак уже применяется на проспекте Георгиевский, на улице Крылова, Гоголя, Орджоникидзе… Его можно было установить по всему городу – но на это не хватает средств…

«Щорса» (в сторону центра)

Наконец-то мы нашли белый знак с автобусом в конце остановки, на улице Гоголя. Правда, автобусники своё расписание постеснялись установить, где положено, – осталось в павильоне.

«Крылова» (в сторону станции «Бобруйск»)

Мы оказались на улице Крылова, на одноимённой остановке. И хотя эта улица после реконструкции, инженеры здесь явно перестарались. Большой синий знак с автобусом разместили в начале забора. Маленький белый знак с автобусом – как положено, в конце остановки. Автобусники своё расписание разместили на средней опоре с тыльной стороны, – видимо, подальше от людских глаз.

Естественно, расписание должно было быть под маленьким белым знаком, на видном месте. А синий знак расположить на стойке в начале площадки, а не напротив забора, на опоре.

«Художественный колледж» (в сторону станции «Бобруйск»)

В завершении репортажа, уже расставшись со всеми надеждами, мы всё-таки нашли «эталон». Мы увидели идеальную остановку! На удивление – в ней были соблюдены все причитающиеся нормы. Хотелось бы, чтобы все остановки маршрутного транспорта в нашем городе были сделаны такими. Берите пример.

Тимофей Христенко