«Белшина» станет «обувать» туристические автобусы

Бобруйское предприятие освоило новый вид шин.

ОАО «Белшина» запустило выпуск продукции для международных туристических автобусов.

Радиальная грузовая бескамерная шина 295/80R22,5 модели BEL-418 Escortera MRB501 имеет специальный рисунок протектора дорожного типа. Она обладает высокими тягово-сцепными свойствами, низким сопротивлением качению, устойчивостью и управляемостью движения, как на сухой, так и на мокрой дороге.

Конструкция изделия, дизайн протектора, состав материалов шины разрабатывался с помощью инновационного метода компьютерного проектирования.

Василий Куликов