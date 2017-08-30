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«Белшина» станет «обувать» туристические автобусы

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"Белшина" станет "обувать", туристические автобусы, бобруйское предприятие, новый вид шинБобруйское предприятие освоило новый вид шин.

ОАО «Белшина» запустило выпуск продукции для международных туристических автобусов.

Радиальная грузовая бескамерная шина 295/80R22,5 модели BEL-418 Escortera MRB501 имеет специальный рисунок протектора дорожного типа. Она обладает высокими тягово-сцепными свойствами, низким сопротивлением качению, устойчивостью и управляемостью движения, как на сухой, так и на мокрой дороге.

Конструкция изделия, дизайн протектора, состав материалов шины разрабатывался с помощью инновационного метода компьютерного проектирования.

 

Василий Куликов

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