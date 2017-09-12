Беларуские диаспоры из Армении и России встретились в Михалёво

В Бобруйском районе состоялась встреча беларуских диаспор из Армении и России. Она прошла 10 сентября в деревне Михалёво. Мероприятие ознаменовалось концертом самодеятельности и проведением мастер-классов от ремесленников.

Из Армении приехало семь представителей беларуской диаспоры. А вот из России приехали представители диаспоры от Томской области. Их было 13 человек.

Гости выступили перед зрителями с концертом в местном Доме культуры. Исполняли народные и эстрадные песни. Принимающая же сторона провела мастер-классы. Желающие могли научится вязать пояса, плести корзины, делать керамические изделия… Причём керамику делали на гончарном круге с велосипедным приводом. Это – изобретение бобруйского ремесленника Юрия Бовды.

– Такой станок я создал по причине острой необходимости, – говорит ремесленник. – Ведь бывает, что нет возможности тратить электричество. Теперь вот есть такой помощник…

Закончилась встреча диаспор с родной землёй в тот же день.

Егор Коренищев