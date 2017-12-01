Беларусь – в тройке беднейших стран Европы

Среднедушевой доход у нас – 213 евро в месяц. Хуже люди живут лишь в Молдове и Украине.

К таким выводам пришла немецкая исследовательская компания GfK при составлении своего рейтинга Purchasing Power Europe (Покупательская способность Европы).

В ходе исследования были проанализированы доходы в 42 европейских странах. Оказалось, что в среднем европейцы живут на 1161 евро в месяц, или 13 937 евро в год.

Самые богатые – жители Лихтенштейна. На одного лихтенштейнца приходится 63 267 евро в год.

Беднее всего живут украинцы – всего на 949 евро в год.

Беларусь заняла в рейтинге третье место с конца. Согласно немецким исследователям, в месяц средний белорус вынужден выживать на 213 евро, или на 2558 евро в год.

В то же время, согласно Белстату, в октябре текущего года средняя зарплата в Беларуси составила 841 рубль или 364 евро.

Но средняя заработная плата и среднедушевой доход – разные понятия. Последний рассчитывается как совокупная сумма доходов каждого члена семьи, делённая на количество всех членов семьи.

Согласно тому же Белстату, в 2016 году денежные доходы на душу населения у нас составили 514,9 рублей или 216 евро в месяц.

Марина Михневич