Беларусь – среди мировых лидеров по младенческой выживаемости. Какой ценой?

Материнская и младенческая выживаемость в Беларуси находится на уровне стран «первого мира». Об этом заявил директор Республиканского научно-практического центра «Мать и Дитя» Константин Вильчук.

В январе-июле текущего года показатель младенческой смертности в стране составил, говоря языком сухих цифр, 2,9 на 1000 живорожденных. В мировом рейтинге детской выживаемости на данный момент Беларусь занимает третью позицию.

Стоит отметить, что более десяти лет назад данный статистический показатель по стране был ощутимо выше (7,1 на 1000 живорожденных в 2005 году). В прошлом году он составил 3,2.

При этом руководитель РНПЦ отмечает рост удельного веса «нормальных» родов. На сегодняшний день он составляет 41,7%. Но, в то же время, 70 из 100 женщин имеют то или иное заболевание во время беременности.

Примечательно, что данная «официальная» статистика была распространена информагенством БЕЛТА на фоне резонансных событий с младенческими смертями последних месяцев.

Так, известно, что в настоящее время в заключении находится женщина из Витебска, чей ребенок не выжил при стремительных родах, произошедших дома.

Кроме того, этим летом в Брестской областной детской больнице зафиксировано несколько детских смертей. Как минимум по одному факту проводится следственная проверка – смерти 11-месячной девочки при неясных обстоятельствах.

На фоне сухой «оптимистичной» статистики продолжают звучать голоса убитых горем родителей, которые обвиняют врачей в равнодушии и непрофессионализме.

Насколько такие случаи соответствуют уровню «стран первого мира» – официальные лица от медицины комментариев не дают.

Егор Коренищев