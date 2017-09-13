БАЖ рассказал представителям ОБСЕ о преследовании журналистов в Беларуси

Представитель ОО «Белорусская ассоциация журналистов» на 21-ом Заседании ОБСЕ по вопросам реализации принципов человеческого измерения выступил с докладом о фактах нарушения свободы слова в Беларуси.

В Заседании ОБСЕ по вопросам реализации принципов человеческого измерения от ОО «БАЖ» участвовал юрист Олег Агеев.

Агеев в своем выступлении на рабочем заседании рассказал, что в Беларуси волна репрессий в отношении журналистов происходит, как правило, во время увеличения протестных настроений в обществе, политических кампаний. Так, весной этой года, мы столкнулись с очередным витком массового преследования журналистов, когда акции протеста против введения так называемого «налога на тунеядство» широко освещались в негосударственных СМИ и социальных сетях.

В течение только марта этого года было зафиксировано 123 случая нарушения прав журналистов, связанных с исполнением ими профессиональной деятельности, в том числе 94 задержания и 6 фактов применения насилия со стороны милиции.

Олег Агеев напомнил, что в Беларуси по-прежнему не решен вопрос с журналистами-фрилансерами — они остаются вне правового поля. Также действует институт аккредитации. Это позволяет преследовать журналистов, которые сотрудничают с иностранными СМИ.

Представить США в своем выступлении, перечисляя факты нарушения прав журналистов в регионе ОБСЕ, сказал и о преследовании журналиста-фриласера из Гомеля Кастуся Жуковского.

Представить Швеции рассказала о ранее артикулированной обеспокоенности ситуацией со свободой СМИ в Беларуси.

О ситуации в Беларуси от имени «Правовой помощи населению» рассказывал Олег Волчек. Он озвучил кейс блогера Максима Филиповича.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир зачитал доклад о статусе выполнения принципов и обязательств ОБСЕ в сфере свободы самовыражения и свободы СМИ в странах-участницах.

Представитель официальных властей Беларуси также присутствовал на мероприятии.

Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому измерению является крупнейшей в Европе региональной конференцией, на которой рассматриваются общие вопросы, связанные с правами человека. Каждый год в Совещании принимает участие более 1 000 представителей стран-участниц ОБСЕ, партнеров в рамках программы сотрудничества ОБСЕ, исполнительных структур ОБСЕ, международных организаций и представителей гражданского общества, которые обсуждают вопросы реализации принципов человеческого измерения ОБСЕ.

В 2017 году проводится 21 Заседание ОБСЕ по вопросам реализации принципов человеческого измерения. Еще в 1992 году Хельсинкским документом на Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ были возложены обязанности как ответственной организации по вопросам человеческого измерения ОБСЕ в сфере безопасности, по организации заседания для изучения вопросов реализации принципов человеческого измерения, утвержденных всеми странами-участницами ОБСЕ, и для поиска возможностей, позволяющих укрепить механизмы соблюдения таких обязательств. С 1998 года Совещание проводится ежегодно в Варшаве (за исключением 1999 года и 2010 года, когда проводились саммиты в Стамбуле и Астане).

Совещание в Варшаве включало следующие направления: обеспечение равного осуществления прав и равноправного участия в политической и общественной жизни; терпимость и недискриминация; экономические, социальные и культурные права как ответ на рост неравенства.

Пресс-служба ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

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