Байкер, попавший в ДТП на мосту через Березину, скончался в больнице

Медики неделю боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

Напомним, ДТП случилось 31 августа, в 20.15, на мосту через реку Березину (Георгиевский проспект). 32-летний бобруйчанин на мотоцикле «Сузуки», въезжая в город, столкнулся с попутным автомобилем «БМВ». В результате удара байк развалился на части.

Мотоциклиста с множественными повреждениями доставили в реанимационное отделение Бобруйской центральной больницы. Неделю врачи боролись за его жизнь, но седьмого сентября пострадавший скончался.

У погибшего осталась молодая супруга и четырехмесячная дочь…

По данным экспертизы, байкер был трезв.

Госавтоинспекция продолжает изучать обстоятельства ДТП.

Василий Куликов