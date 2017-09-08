Байкер, попавший в ДТП на мосту через Березину, скончался в больнице

Медики неделю боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.
Напомним, ДТП случилось 31 августа, в 20.15, на мосту через реку Березину (Георгиевский проспект). 32-летний бобруйчанин на мотоцикле «Сузуки», въезжая в город, столкнулся с попутным автомобилем «БМВ». В результате удара байк развалился на части.
Мотоциклиста с множественными повреждениями доставили в реанимационное отделение Бобруйской центральной больницы. Неделю врачи боролись за его жизнь, но седьмого сентября пострадавший скончался.
У погибшего осталась молодая супруга и четырехмесячная дочь…
По данным экспертизы, байкер был трезв.
Госавтоинспекция продолжает изучать обстоятельства ДТП.
Василий Куликов