Автобусный и троллейбусный парк – объединят?

В Беларуси на «Белкоммунмаше» налаживается выпуск электробусов «Витовт».

Это – троллейбус, который может совершать длительное движение на заряде аккумуляторов. Может ехать как с токоприёмниками, так и без.

Стремительное развитие такого вида транспорта происходит благодаря белорусско-китайскому сотрудничеству в области технологий. Если «Витовт» себя хорошо зарекомендует, то в будущем он может заменить автобус – полностью.

На фоне производства электробусов, в недалёком будущем, вместо автобусных и троллейбусных парков, создадут соединённые транспортные парки. Такую идею, но пока что для Минска, озвучил генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок.

Развитие экологически чистого транспорта вытеснит технику с двигателями внутреннего сгорания. А значит, не будет смысла подразделять автобусы и троллейбусы по отдельности.

Электробус может появиться и в райцентрах. Будущее для бобруйского автобусного и троллейбусного парков в этом плане пока не определено. Можно, предположить, что – при таком раскладе – их тоже объединят.

Тимофей Христенко

Фото с сайта

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