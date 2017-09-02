Астероид пролетел – ждем следующего?

1 сентября в 7 миллионах километров от нас пронёсся астероид «Флоренс». Это около 18 расстояний от Земли до Луны. Диаметр астероида – чуть больше Осиповичей, – 4,5 километра.

Астероиды – это фактически «мусор» в виде камней. По гипотезе учёных – осколки, оставшиеся в результате взрыва планеты «Фаэтон» – между Марсом и Юпитером. В Солнечной системе их орбиты сформировались хаотично.

«Флоренс» – не такой крупный астероид, как, скажем, «Паллада» (545 км). Тем не менее, по размеру и расстоянию он превзошёл все многолетние наблюдения в NASA. Впервые его обнаружил в 1981 году американский астроном Шелте Джон Бас и получил название в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

Помимо США «загадочного гостя» удалось увидеть через автоматизированные телескопы и сфотографировать на Байкале и Южной Африке.

О приближении космического тела ещё было заявлено в августе. И, как показали расчёты, никакой угрозы землянам он не представил.

Но это ещё не всё.

На очереди – новый «небесный гость» под названием «2012 TC4». Его диаметр – 10-40 метров. И если верить учёным, «булыжник» подойдёт к нашей планете на расстояние всего в 6,5 тысяч километров – 12 октября.

Тимофей Христенко

Фото астероида «Флоренс» с сайта http://izvestiaur.ru