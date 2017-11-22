Антирекорд с лидером

«Юниор» Минск – «Бобруйск» – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

«Юниор» Минск – «Бобруйск» – 14:2 (2:0, 5:0, 7:2).

19 и 20 ноября состоялись очередные матчи Открытого чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой в высшей лиге с участием команды «Бобруйск». Наша дружина играла в столице с одним из лидеров турнира – местным «Юниором».

В первой встрече хозяевам льда удалось открыть счет на экваторе стартового периода, когда они реализовали численное превосходство. Под занавес первого игрового отрезка, но уже в равных составах, фарм-клуб минской «Юности» удвоил результат.

А вот, вторая треть осталась за гостями – отличился новобранец бобруйчан – Ольховой. Он же поучаствовал во втором взятии минских ворот, когда наша команда результативно использовала лишнего игрока и сравняла счет. Увы, за минуту с небольшим до финальной сирены «юниоры» вырвали победу – 3:2 (Ольховой, 29, Цыро, 56).

Что касается повторной игры, то становится уже как-то не интересно и скучно, потому что по заведенной традиции «горожан» на следующий день громят. К сожалению, не хватает их пока на оба поединка. В этот раз все получилось совсем непристойно – с двузначным счетом… Хотя первый период прошел по вчерашнему сценарию – 2:0.

Однако после антракта бобруйская дружина рассыпалась. Первую ответную шайбу приезжая команда забросила лишь при счете 11:0. Алихвер и Плахов провели времени в бобруйских воротах приблизительно поровну, но первый записал в свой пассив 9 шайб, а второй – 5. Итоговый же результат является антирекордным для нашей юной команды – 14:2 (Спивак, 48, Чабан, 56).

После двух побед «Юниор» возглавил турнирную таблицу первенства в высшей лиге. Поражения же оставили «Бобруйск» на последнем месте. У нашей команды имеется в активе 6 набранных очков после 24-х сыгранных матчей.

Теперь, в гости к нашим землякам пожалуют географические соседи из жлобинского «Металлурга-2». Первая встреча на льду «Бобруйск-Арены» состоится 26 ноября в 17.00, а повторная – на следующий день в 13.00.

Семен Портовцев

Фото Владимира Шарникова