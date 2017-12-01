«Amnesty International» объявила кампанию солидарности с узником бобруйской колонии

Общественного активиста Дмитрия Полиенко «прессует» администрация бобруйского исправительного учреждения № 2.

Международная правозащитная организация «Amnesty International» инициировала кампанию солидарности с политзаключенным. Белорусским властям направят письменные обращения с требованием немедленного освобождения Дмитрия Полиенко и снятия с него всех обвинений. Пройдут встречи с влиятельными политиками, которые могут оказать давление на власти в вопросе освобождения узника совести. Чтобы привлечь общественное внимание к проблеме, планируется также проведение пикетов в одежде арестантов.

«Amnesty International» предлагает поддержать политзаключенного письмами и открытками (писать следует по адресу: Полиенко Дмитрий Александрович, ул. Сикорского 1, ИК-2, отряд 9, г. Бобруйск, 213800).

Дмитрия Полиенко за мелкие нарушения едва ли не ежемесячно помещают в штрафной изолятор. А это – непосредственная угроза возбуждения против него нового уголовного дела по статье «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

Людей, которые общаются в отряде с Дмитрием Полиенко, также подвергают давлению, переводя их в другие отряды.

Напомним, Дмитрия Полиенко в октябре 2016-го года осудили на два года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса» в Минске. А нынешней весной вновь арестовали. В итоге суд отменил отсрочку и отправил общественного активиста отбывать остаток срока в бобруйскую исправительную колонию № 2.

Международная правозащитная организация «Amnesty International» и белорусские правозащитники признали Дмитрия Полиенко узником совести.

Василий Куликов