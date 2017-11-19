Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались

Когда и где состоялась церемония – не разглашается.

О венчании звездной пары стало известно после того, как телеведущий и юморист Максим Галкин 18 ноября выложил в своем «Инстаграмме» соответствующее видео, снятое в православном храме, с сообщением: «У нас радостное светлое событие! Мы венчались».

На церемонии присутствовали дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Елизавета.

Официальный же брак артистов был зарегистрирован 23 декабря 2011 года, хотя их отношения начались гораздо раньше – 16 лет назад.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств