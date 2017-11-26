500 лет Реформации: Озарение, наследие и черное пятно в жизни Лютера

Недавно в Германии отмечается юбилей Реформации. Продолжим рассказ о жизни Мартина Лютера, начатый в прошлой публикации.

Краткая история Реформации. Часть II

В 1526 году на рейхстаге в Шпайере произошло воистину знаменательное событие в истории Реформации в Германии, начавшейся 31 октября 1517 года с обнародования 95 тезисов Мартина Лютера (Martin Luther). Спустя девять лет на рейхстаге в Шпайере правители немецких земель, а также вольные города добились разрешения самостоятельно выбирать конфессию для своих жителей – оставаться приверженцами католической веры или переходить в лютеранство. Уже вскоре в Германии были основаны первые лютеранские земельные церкви, а также создан первый евангелический университет – в гессенском Марбурге.

В последующие годы во время поездок по Германии Мартину Лютеру стало ясно, как мало люди знают о вере. Именно поэтому в 1529 году он написал свой «Малый катехизис» («Der Kleine Katechismus») – краткое изложение основ христианского учения для верующих. Этот катехизис содержит разъяснения относительно дести заповедей, Символа Веры, молитвы Отче Наш, таинств крещения и причастия. В этом же году Лютером был издан «Большой катехизис» («Der Große Katechismus»), предназначавшийся для пасторов. Оба они до сих пор являются важнейшими сводами принципов евангелического вероучения.

Откуда пошел протестантизм

В этом же 1529 году произошло еще одно важное событие. На рейхстаге в Шпайере немецкие князья, вставшие на сторону Реформации, выразили свой протест по поводу продолжавшего действовать Вормсского эдикта 1521 года, которым император много лет назад объявил Лютера вне закона. Именно этот протест (Protest) дал название немецкому протестантизму (Protestantismus). В свою очередь, название для евангелической церкви (Evangelische Kirche) было придумано самим Лютером.

Учение Лютера грозило расколоть Священную римскую империю. Поэтому в июле 1530 года Карл V созвал рейхстаг в Аугсбурге. Для Лютера, преданного католической церковью анафеме и лишенного всех прав императором, ехать в Аугсбург было опасно, поэтому он следил за ходом рейхстага из крепости Фесте Кобург (Veste Coburg), находившейся на границе тогдашних владений саксонского курфюрста.

Фоторепортаж: Замковая церковь в Виттенберге

На рейхстаге 1530 года Лютера представлял его ближайший друг и сподвижник Филипп Меланхтон (Philipp Melanchton) – автор «Аугсбургского исповедания» («Augsburger Bekenntnis»). Он подготовил и согласовал этот текст с Лютером специально для обсуждения на рейхстаге. Меланхтон пытался убедить императора и других представителей католической стороны в том, что в вопросах христианской веры протестанты опираются на основы католического учения, однако представители католиков отказались признавать этот документ. «Аугсбургское исповедание» стало самым ранним из официальных вероисповедальных документов немецких протестантов и до сих пор является богословской нормой для лютеран.

Несмотря на все усилия Меланхтона, конфликт тогда урегулировать не удалось, однако император Карл V не мог пойти на жесткие меры, так как нуждался в помощи протестантских князей для противостояния турецкому нашествию в Европе. В 1532 году был заключен договор, в котором он обещал лютеранам религиозную свободу в обмен на поддержку в войне против Османской империи. Позже Аугсбург все же станет местом заключения соглашения между католиками и протестантами – «Аугсбургского религиозного мира» («Augsburger Religionsfrieden») 1555 года.

Библия Лютера

В 1521 году Лютер, скрываясь в замке Вартбург, перевел лишь часть Библии – Новый Завет. В 1534 году была завершена работа над немецким переводом книг Ветхого Завета. Над ним Лютер работал уже не один, а вместе со своими ближайшими единомышленниками.

Переводческий талант Лютера, живые, выразительные и запоминающиеся формулировки в этих текстах оказали значительное влияние на немецкий язык, а также способствовали укреплению и развитию чувства национального единства среди немцев. Сотни цитат из переводов Священного Писания и других работ Лютера до сих пор активно используются в современном немецком языке.

Фоторепортаж: Музей Мартина Лютера в Виттенберге

Однако самый важный результат этой работы Лютера и его ближайших сторонников заключался в том, что образованные слои населения Германии впервые получили возможность самостоятельно читать Библию на немецком языке, то есть искать ответы на свои вопросы непосредственно в текстах Книги книг. Общий тираж Библии Лютера только за первые двенадцать лет составил 100 тысяч экземпляров. Она стала самой продаваемой и читаемой книгой всего XVI века.

Лютер и ненависть к евреям

Христианская вера проповедует любовь к ближнему и терпимость, но эти добродетели не распространялись во времена Реформации на отношения христиан к иудеям. На церквях тогда нередко размещали оскорбительные и унизительные барельефы – изображения свиньи, вскармливающей евреев. Некоторые сохранились до сих пор, в том числе, в Виттенберге. Лютер в этом смысле был сыном своего времени, хотя еще в 1523 году подчеркивал, что «Иисус Христос родился евреем», и даже выступал за то, чтобы в случае перехода в христианскую веру разрешать им заниматься любыми ремеслами и профессиями, а не только торговлей деньгами.

Однако спустя двадцать лет на смену этому относительно благосклонному расположению пришла открытая ненависть. В 1543 году Лютер опубликовал свой памфлет «О евреях и их лжи» («Von den Juden und ihren Lügen»), в котором содержатся обвинения в том, что они «убили Христа», а также призывы жечь синагоги, разрушать дома и изгонять евреев. Некоторые историки называют эти высказывания Лютера «досовременным антисемитизмом».

О причинах изменений взглядов Лютера можно только догадываться. В качестве одной из них можно предположить разочарование – неоправдавшиеся надежды на то, что евреи последуют за ним – ощутят силу Евангелия, признают Иисуса истинным Спасителем и примут евангельскую веру. Однако этого не произошло, а высказывания Лютера о евреях, при всей прочей гениальности церковного реформатора, остаются черным пятном в его биографии.

Дело жизни

Мартин Лютер умер 18 февраля 1546 года во время поездки в родной город Айслебен, оставив после себя огромное наследие. Идеи Лютера распространились по Священной римской империи и всему Старому Свету. Для некоторых они стали благословением, для других – проклятием. Начатый Лютером процесс Реформации стал необратимым, как и вызванные Реформацией общественные и политические изменения. Однако на момент смерти Лютера еще никто не подозревал, какие последствия будут иметь конфликты между католиками и протестантами – религиозные войны XVI и XVII веков.

Лютеранское учение об оправдании человека и его условиях (Rechtfertigungslehre) будет официально признано римско-католической церковью лишь в самом конце прошлого тысячелетия.

Суть озарения, посетившего Лютера, заключалась и заключается в том, что божественная справедливость выражается не в наказании или воздаянии, а в высшей милости, которая не зависит от поведения человека, но даруется лишь суверенной волей Господа и проявляется в личной вере в искупительную жертву Иисуса Христа.

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