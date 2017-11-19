500 лет Реформации: Лютер и религиозная революция в Германии

Недавно в Германии отмечался юбилей события, ставшего отправной точкой в истории протестантизма. В этот день Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои 95 тезисов.

Краткая история Реформации. Часть I

Как все начиналось? Пять веков назад, в 1517 году немецкий католический монах и теолог Мартин Лютер (Martin Luther), возмущенный широкой торговлей индульгенциями, решил провести по этому поводу богословский спор – диспут о том, можно ли спасти грешную душу за деньги, как тогда уверяли папа и римская курия. По мнению Лютера это противоречило Священному Писанию.

Он считал, что грешный человек, воистину уверовавший во всемогущего и совершенного Бога, уже тем самым становится праведным в глазах Всевышнего, то есть ни в каких индульгенциях не нуждается. «Оправдание» или «прощение грехов» является, согласно Лютеру, исключительно божьей милостью, не зависит от поступков человека, праведных дел или денег.

95 тезисов монаха из Виттенберга

Согласно непоколебимому убеждению Лютера, именно в этом и ни в чем другом заключаются основы христианской веры. Из чего следует, что человек может и должен обращаться к своему Создателю напрямую через молитвы и не нуждается для этого ни в церкви, ни в священниках, ни в святых посредниках. Выводы Лютера, в начале – лишь теоретически, подрывали фундамент, на котором была выстроена духовная власть в католицизме, вернее – грозили этот фундамент полностью разрушить.

Убеждения и выводы Лютера открывали перед верующими новые и невиданные до сих пор возможности и свободы. Однако католическая церковь не намеревалась просто так сдавать свои позиции, как показал ход истории после обнародования Лютером 95 тезисов, положивших начало Реформации в Германии. Произошло это 31 октября 1517 года, когда он, согласно легенде, вывесил их на дверях Замковой церкви в Виттенберге. К этому времени монах-августинец Мартин Лютер уже имел титул доктора теологии и преподавал в здешнем университете. Двери церкви служили тогда в качестве своего рода университетской доски объявлений.

Изобретение Гутенберга и портреты Кранаха

Идеи Лютера начали очень быстро распространяться по Германии, вернее – тогдашней Священной римской империи. Решающую роль в этом сыграло одно важное изобретение. В середине предыдущего XV столетия первый типограф Европы – немец Иоганн Гутенберг (Johannes Gutenberg) создал способ книгопечатания подвижными литерами. Этой новой технологией воспользовались сторонники Лютера. Она позволяла размножать и распространять тезисы и другие сочинения основоположника Реформации практически в любом количестве.

Люди могли не только читать тексты Лютера, но и знали, как выглядит человек, который их написал. Эта заслуга принадлежит знаменитому художнику – Лукасу Кранаху Старшему, владевшему в Виттенберге большой графической мастерской. Он создал многочисленные портреты Лютера, иллюстрировал протестантские памфлеты, а также позже участвовал в издании немецкого перевода Священного Писания – Библии Лютера.

Карл V – император, объявивший Лютера вне закона

Слухи о новых идеях, распространившихся в немецких землях, вскоре дошли до Рима, где вызвали глубокую озабоченность папы и всей курии, заподозривших Лютера в ереси. В июне 1518 года было начато церковное расследование. Через несколько месяцев он был вызван на рейхстаг в Аугсбург, чтобы ответить на вопросы кардинала Фомы Каэтана.

Папский легат пытался побудить Лютера к молчанию, но тот наотрез отказался отрекаться от своих взглядов — как на допросах, так и во время диспутов. В 1519 году на трон Священной римской империи взошел Карл V (1500-1558) – представитель династии Габсбургов, ставший его новым могущественным противником.

В 1520 году непокорный монах из Виттенберга, продолжавший еще верить в то, что он может добиться изменений в католической церкви, написал несколько своих главных программных трудов. Важнейшим из них считается трактат «О свободе христианина» («Von der Freiheit eines Christenmenschen») – своего рода христианский основной закон, некоторые места которого звучат как призывы к революции. Смысл христианской жизни Лютер сформулировал в двух тезисах: «Христианин является совершенно свободным господином всего сущего, и не подвластен никому; христианин является покорнейшим слугой всего сущего, и подвластен всем».

Эти мысли убедили и привлекли тогда на сторону Лютера многих людей, стремившихся к свободе – освобождению от страха перед смертью и адских мук, освобождению от индульгенций и других поборов, освобождению из-под властного гнета.

Однако сам Лютер понимал свободу иначе, чем его современники. То есть говорил о другой свободе – в теологическом смысле, ссылаясь на апостола Павла, согласно которому человек в своих побуждениях никогда не свободен, а подвластен либо влиянию дьявола, либо Христа. Говоря другими словами, в человеке господствует либо грех, либо добродетель. В этом смысле Лютер и пытался освободить человека – освободить от греха, привести ко Христу. Дух свободы, как его видело большинство современников Лютера, для него самого не был добрым духом. Подтверждением тому для Лютера станет Крестьянская война в Германии 1524-1526 годов – народное восстание, жестоко подавленное немецкими князьями. Лютер отвергал политическую радикализацию и революцию.

«На том стою и не могу иначе»

Провокационные тезисы, реформаторские трактаты, категорический отказ отречься от своих взглядов… В январе 1521 года терпение папы римского было исчерпано. Лев X предал Лютера анафеме. В апреле этого же года непокорный монах должен был держать ответ перед императором и князьями, собравшимися на очередной рейхстаг в Вормсе. В знаменитой речи он заявил, что готов будет отречься от своих идей лишь в том случае, если они будут опровергнуты фактами из Библии. Лютер отказался поступать против своей совести, так как это, по его мнению, было бы неверно и не способствовало бы спасению души. Закончил он, обратившись за помощью к Богу, словами, которые стали легендарными: «На том стою и не могу иначе» («Hier stehe ich und kann nicht anders»).

После этого Карл V подверг его имперской опале и запретил распространение трудов, издав специальный Вормсский эдикт. Однако уже вскоре Лютер получил поддержку со стороны одного из немецких князей, вставшего первым из них на его сторону. Ему начал тайно помогать курфюрст Саксонии Фридрих III Мудрый (Friedrich der Weise). Когда Лютер, только что объявленный императором вне закона, то есть лишенный всех прав и защиты на территории империи, возвращался из Вормса домой в Виттенберг, этот курфюрст организовал его похищение, чтобы спрятать в замке Вартбург около Айзенаха, где он будет скрываться под псевдонимом «Юнкер Йорг» («Junker Jörg») .

Новый перевод Нового Завета

В Вартбурге Лютер провел десять месяцев. За это время он не только написал множество трактатов и других трудов, посвященных идеями Реформации, но и перевел на немецкий язык одну из частей Библии – Новый Завет. За основу им впервые был взят текст на древнегреческом языке. Все существовавшие ранее немецкие переводы, число которых достигало семидесяти, были сделаны с латыни – то есть с переводов, содержавших большое число неточностей. Многие слова и понятия Лютеру пришлось придумывать самому, так как в немецком их вообще не было. Первое печатное издание Нового Завета в переводе Лютера вышло в 1522 году и стало настоящим бестселлером, хотя каждый экземпляр стоил огромных денег, на которые можно было купить половину откормленного быка.

Несмотря на имперскую опалу, в марте 1522 года Лютер, пользуясь покровительством курфюрста, покинул Вартбург и вернулся домой в Виттенберг, где начал бурную деятельность. При этом ему постоянно удавалось удивлять современников. Еще несколько лет бывший католический монах продолжал соблюдать целибат, но в 1525 году женился на беглой монашке Катарине фон Бора (Katharina von Bora). В этом браке на свет появится шестеро детей. Дом Лютера в Виттенберге станет первым в истории пасторским домом евангелического священника в Германии и будет много веков служить образцом для пасторских домов – центров общинной и духовной жизни протестантских приходов.

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