Как «транспортники» выполнили поручение «мэра»?

15 октября истёк срок поручения председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева. В поручении было указание навести порядок на остановочных пунктах. В частности, Бобруйским филиалам ОАО «Могилёвоблавтотранс» («Автобусный парк №2», «Троллейбусный парк №2») предписано заменить табло с расписанием. Распоряжение озвучивалось на планёрке 10 сентября.

Чтобы выяснить, как обстоят дела на остановках, выполнено ли указание руководителя горисполкома, мы отправились в город…

На автобусных табличках изменения стали заметны. Таблички поменяли. Изменили дизайн.

А вот, у «троллейбусников», к нашему удивлению, никаких изменений не замечено.

На таблице остались всё те же неточности…

По первому маршруту разнятся надписи и на остановках и в троллейбусных трафаретах, что является нарушением стандарта. По-прежнему непонятно: конечная «Белшина» или «Еловики»?..

Видимо, «троллейбусники» посчитали, что менять ничего не стоит. То ли – ленивые, то ли – непослушные. А может быть, и то, и другое…

Тимофей Христенко