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Как «транспортники» выполнили поручение «мэра»?

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15 октября истёк срок поручения председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева. В поручении было указание навести порядок на остановочных пунктах. В частности, Бобруйским филиалам ОАО «Могилёвоблавтотранс» («Автобусный парк №2»,  «Троллейбусный парк №2») предписано заменить табло с расписанием. Распоряжение озвучивалось на планёрке 10 сентября.

Чтобы выяснить, как обстоят дела на остановках, выполнено ли указание руководителя горисполкома, мы отправились в город…

Бобруйск, "транспортники", остановки, автобусы, троллейбусы, расписание движения

Бобруйск, "транспортники", остановки, автобусы, троллейбусы, расписание движенияБобруйск, "транспортники", остановки, автобусы, троллейбусы, расписание движенияБобруйск, "транспортники", остановки, автобусы, троллейбусы, расписание движенияНа автобусных табличках изменения стали заметны. Таблички поменяли. Изменили дизайн.

А вот, у «троллейбусников», к нашему удивлению, никаких изменений не замечено.

Бобруйск, "транспортники", остановки, автобусы, троллейбусы, расписание движения

Бобруйск, "транспортники", остановки, автобусы, троллейбусы, расписание движенияБобруйск, "транспортники", остановки, автобусы, троллейбусы, расписание движенияНа таблице остались всё те же неточности…

По первому маршруту разнятся надписи и на остановках и в  троллейбусных трафаретах, что является нарушением стандарта. По-прежнему непонятно: конечная «Белшина» или «Еловики»?..

Видимо, «троллейбусники» посчитали, что менять ничего не стоит. То ли – ленивые, то ли – непослушные. А может быть, и то, и другое…

 

Тимофей Христенко

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Таблички меняют, а остановочные пункты в ужасающем состоянии, особенно окраины города.

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