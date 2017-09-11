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Ничья в пользу гостий

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«Бобруйчанка» – РГУОР Минск – 1:1 (0:1).

9 сентября в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд «Бобруйчанка» принимала на стадионе имени Александра Прокопенко столичный РГУОР. На эту игру главный тренер бобруйчанок Николай Касаткин выставил следующий состав: Новикова / В.Крылова, Белова (к), Шевчук, Адамович / Ласточкина, Бузинова (Т.Гавриленя, 28) / Третьякова, Анисковцева, О.Гавриленя / Краснова.

ничья в пользу гостий, 9 сентября, в матч 17-го тура, чемпионата Беларуси по футболу, среди женских команд, "Бобруйчанка" принимала, на стадионе имени Александра Прокопенко, столичный РГУОР
Единоборство Яны Бянкевич и Татьяны Красновой.
чемпионата Беларуси по футболу, среди женских команд, "Бобруйчанка"
За мяч сражаются две «семерки» – Ксения Кубичная и Ольга Гавриленя.

Практически, это была встреча за бронзовые медали. В случае победы одного из соперников, он почти наверняка обеспечивал себе третье место в турнирной таблице первенства… Фактически весь поединок наблюдалась равная игра с обоюдными шансами на успех, причем, у хозяек голевых возможностей было больше. Правда, ни один острый момент не завершился голом с игры. Оба мяча были забиты после исполнения «стандартов»…

В счете повели гостьи на 34-й минуте – после точного выстрела Белобровиной со штрафного. Мария ударила низом в угол, который закрывала стенка, а вратарь Новикова осталась стоять в противоположном углу. Бобруйчанки отквитались лишь в середине второго тайма также после штрафного удара. Его мастерски исполнила Третьякова, направив с острого угла мяч навесным ударом прямиком в дальний верхний угол ворот «за шиворот» голкиперу.

чемпионата Беларуси по футболу, среди женских команд, "Бобруйчанка"
Вот так, навесным ударом мяч был отправлен Ириной Третьяковой прямиком в верхний угол ворот «за шиворот» голкиперу.

Однако уже через две минуты после этого успеха Ирина превратилась из героя матча в антигероя, схлопотав прямую красную карточку за удар соперницы локтем. Бобруйские футболистки, оказавшись вдесятером, вынуждены были перестроиться, но продолжили атаковать и создавать моменты у гостевых ворот. Впрочем, и минчанки также пытались вырвать победу. Однако, несмотря на обоюдные усилия, ничейный результат сохранился до финального свистка – 1:1 (Третьякова, 66).

Эта домашняя ничья прервала серию «Бобруйчанки» из трех крупных побед с общим счетом 20:1, добытых на выезде. Тем не менее, она позволила набрать нашей дружине 27 очков и остаться на третьем месте в таблице первенства Беларуси. Она опережает РГУОР на три балла.

Однако это турнирное положение более выгодно минчанкам, так как в оставшихся трех встречах им предстоит сыграть лишь с одним фаворитом – «Зоркой-БДУ», в то время, как нашим девчатам, помимо «студенток», придется сразиться и с «Минском», не потерявшим еще ни одного балла. А разница забитых и пропущенных мячей немного лучше у столичной команды…

В следующем туре наши землячки принимают на своем поле гродненский «Белкард». Игра состоится 23 сентября.

 

Семен Портовцев
Фото автора

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