15 лет – с «ОлАн-туром», или – Заметки путешественника

Как все начиналось…

Пятнадцать лет тому назад я впервые познакомилась с Ольгой Михайловной Ильясовой. Это было во время экскурсии в Жировичи.

Глубина знаний экскурсовода, подача материала, приятно поразила. Сразу было понятно, что за этим стоит глубоко преданный профессии и влюбленный в свое дело человек.

И вот, начиная с той самой экскурсии, я стала открывать для себя не только эту фирму, а вместе с ней и – целый мир!

Фирма «ОлАн-тур» основана в начале 2000-х двумя подругами – Анной Яковлевой и Ольгой Ильясовой. Эта женская дружба, прошедшая серьезные испытания временем и бизнесом, заслуживает внимания Книги рекордов Гиннеса, – настолько редко и уникально…

«To see and to be seen» – увидеть и быть увиденным

Эта фраза как нельзя лучше раскрывает ситуацию, в которую попадает человек, выезжая за границу, где мы не только знакомимся с новой страной, но и показываем себя.

Заграница, как лакмусовая бумажка, проверяет все заложенное в человеке. Артисты утверждают, что сыграть интеллигентность невозможно. С годами соглашаешься, что это действительно так.

И в случае с Ольгой понимаешь, что интеллигентность ее души – это естественное состояние, а не «модель поведения».

Когда экскурсовод «подает» выученный текст – это одна история. Что же касается Ольги Ильясовой, то здесь звучит материал глубоко изученный, – и восприятие информации совершенно другое!

Между тем что всегда поражает – это энциклопедичность знаний, хорошее воображение и умение мыслить образами.

Ольга может так описать наблюдаемый объект, что туристы начинают его видеть. Она также хорошо чувствует взаимодействие людей в массе, что в психологии называется «психологической заразительностью».

И поскольку Ольга всегда говорит о «предмете» заинтересованно, с эмоциями, то туристы начинают воспринимать ее целеустремленность, как свою собственную.

К самой лучшей своей экскурсии специалист идет всю жизнь

Настоящий любитель театра идет не на спектакль, а на актера. Так и для человека, который отправляется на экскурсию за границу, очень важно, кто является экскурсоводом, насколько глубоко он чувствует то, о чем говорит…

Здесь важна каждая деталь, – и владение своим голосом, и знание материала; простота и доходчивость в его подаче…

Очень важно, чтобы знания были современными. И Ольга собирает их по крупице всю жизнь, вкладывая в дело свою душу, постоянно черпая вдохновение в своей работе.

Экскурсии заканчиваются под аплодисменты

Стало прекрасной традицией аплодировать в конце экскурсии водителям и экскурсоводу.

От слаженности их работы зависит многое. И у них все получается, ведь экскурсовод и водители – это одна команда!

Водители – Андрей Хлус и Никита Турченко – профессионалы своего дела, хорошо знающие европейские дороги.

Кто из тех, кто за рулем, не мечтал прокатиться с ветерком по немецкому Автобану?! Андрей Хлус и Никита Турченко сделают это качественно, с филигранной точностью и с чувством ответственности за пассажиров.

Всё по плечу замечательным водителям «ОлАн-тура» Андрею Хлус и Никите Турченко!

Аплодисменты, господа, аплодисменты!..

Каждый живет там, где ему начертано судьбой…

Вот уже семь лет Ольга Ильясова живёт в Швеции, где занимается изучением шведского языка, и неплохо освоилась в Западном мире… И, конечно, же туры в эту удивительную страну, которые организовывает Ольга, «звучат» особенно привлекательно, потому что она хорошо чувствует тот материал, который излагает. Ведь, зная язык, человек начинает слышать страну, он перестает быть туристом, а становится соучастником.

Но, живя за тысячи километров от родных берегов, Ольга всегда в курсе всех событий и, преодолевая огромные расстояния, спешит на встречу со своими любимыми – туристами, путешественниками, – чтобы вместе с ними открывать этот удивительный мир!

г. Бобруйск, ул. Советская, 54. Время работы: с 09.00 до 19.00. Суббота: 10.00 – 15.00. Выходной – воскресенье. Тел. (городской): +375 225 70-59-59; моб.: +375 29 152-53-80.

ЧТУП «ОлАн-тур». УНП 790310997

Подготовила Любовь Бидюк