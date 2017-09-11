11 сентября – день скорби, молитвы и памяти…

Сегодня в Соединенных Штатах вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке родные и близкие погибших проводят ежегодную церемонию в национальном музее – мемориале, где выставлены экспонаты и фотографии, связанные с трагедией.

Три дня – с пятницы по воскресенье – в Америке объявлены днями молитвы и памяти. Присоединиться к молитве неравнодушных со всего мира призвал и президент США Дональд Трамп.

16 лет назад кадры ужасной катастрофы потрясли весь мир. Тогда в США произошла трагедия, навсегда изменившая жизнь миллионов людей. Два самолета «Боинг-767» с интервалом в 17 минут врезались в башни Всемирного торгового центра. От мощного удара и пожара здания рухнули.

Масштабный террористический акт унес жизни 2977 людей. Под завалами погибли представители 115 национальностей. Более 6 000 людей было ранено.

Пожарным понадобилось 100 дней, чтобы погасить все очаги пожаров. Всего спасателям пришлось просеять миллион тонн обломков и мусора в поисках вещей, принадлежавших жертвам теракта.

Они нашли 144 обручальных кольца. Больше трех тысяч детей потеряли одного из родителей.

Теракты 11 сентября оказали огромное влияние на американский народ, объединив всех вокруг ужасного горя. В последующие за терактом дни и недели во многие разы выросло количество добровольных доноров, а рейтинг президента Буша вырос до 86%.

Особую благодарность американцы испытывают к работникам экстренных служб, особенно к пожарным, которым, рискуя жизнью, удалось спасти более 30 000 человек. 343 спасателя и пожарных при этом погибли.

Организатор этого теракта пережил своих жертв почти на десять лет. В мае 2011 года, после многих лет напряжённой работы спецслужб нескольких стран, этот выродок был обнаружен и безжалостно уничтожен на месте.

Александр Кавалеров