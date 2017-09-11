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11 сентября – день скорби, молитвы и памяти…

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США, 11 сентября, день скорби, молитвы и памятиСША, 11 сентября, день скорби, молитвы и памятиСегодня в Соединенных Штатах вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке родные и близкие погибших проводят ежегодную церемонию в национальном музее – мемориале, где выставлены экспонаты и фотографии, связанные с трагедией.

Три дня – с пятницы по воскресенье – в Америке объявлены днями молитвы и памяти. Присоединиться к молитве неравнодушных со всего мира призвал и президент США Дональд Трамп.

16 лет назад кадры ужасной катастрофы потрясли весь мир. Тогда в США произошла трагедия, навсегда изменившая жизнь миллионов людей. Два самолета «Боинг-767» с интервалом в 17 минут врезались в башни Всемирного торгового центра. От мощного удара и пожара здания рухнули.

Масштабный террористический акт унес жизни 2977 людей. Под завалами погибли представители 115 национальностей. Более 6 000 людей было ранено.

Пожарным понадобилось 100 дней, чтобы погасить все очаги пожаров. Всего спасателям пришлось просеять миллион тонн обломков и мусора в поисках вещей, принадлежавших жертвам теракта.

США, 11 сентября, день скорби, молитвы и памяти

США, 11 сентября, день скорби, молитвы и памяти

Они нашли 144 обручальных кольца. Больше трех тысяч детей потеряли одного из родителей.

Теракты 11 сентября оказали огромное влияние на американский народ, объединив всех вокруг ужасного горя. В последующие за терактом дни и недели во многие разы выросло количество добровольных доноров, а рейтинг президента Буша вырос до 86%.

Особую благодарность американцы испытывают к работникам экстренных служб, особенно к пожарным, которым, рискуя жизнью, удалось спасти более 30 000 человек. 343 спасателя и пожарных при этом погибли.

США, 11 сентября, день скорби, молитвы и памяти

США, 11 сентября, день скорби, молитвы и памяти

Организатор этого теракта пережил своих жертв почти на десять лет. В мае 2011 года, после многих лет напряжённой работы спецслужб нескольких стран, этот выродок был обнаружен и безжалостно уничтожен на месте.

 

Александр Кавалеров

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