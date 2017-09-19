100 грамм воды – на квадратный метр и – «шторм»

В ночь с 18 на 19 сентября нас посетил циклон «Томас».

«Стихийное бедствие» отметили на западе и северо-западе страны, в т. ч. и Минске. По последней информации МЧС, стихия проявила себя в Беларуси в виде падения деревьев, повреждений автомобилей, павильонов, порывов линий электропередач и наводнений.

Опасная воздушная масса сместилась в сторону Москвы.

Тем временем на Бобруйской метеостанции зафиксировали порыв ветра 23 метра в секунду (кстати, самый сильный по стране за истекшие сутки – вместе с Новогрудком). Однако по количеству осадков за 18 сентября у нас выпало всего 100 грамм на квадратный метр.

В ближайшие дни похожий шторм не прогнозируется, но ветреность сохранится. Пройдут дожди, местами грозы. В пятницу ожидаем резкое повышение температуры воздуха днём до +25°С.

Тимофей Христенко

Карта порывов ветров в ночь с 18 на 19 сентября с сайта meteoinfo.by