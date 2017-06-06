100 дней после «совершеннолетия»

«Налог на газ, налог на воздух.

Налог на свет, налог на грусть.

Стою в трусах, раздетый вовсе…

Ты спросишь, кто я? Беларус!»

Слова – народные,

взято с интернет-форума

6 июня 2017 года – День рождения великого российского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Родился он, напомним, 218 лет назад.

А ещё 6 июня 2017 года исполняется 100 дней с того дня, как бобруйчане стали взрослыми, совершеннолетними, ответственными людьми.

Вот вышли они холодным февральским днём, 100 дней назад, 26 февраля, на центральную городскую площадь, в количестве, примерно, 1 300 душ, и дружно, громко, чётко и однозначно сказали: «Баста! Нет декрету номер три, Лукашенко, уходи!».

Кто бы мог представить такое ещё пару месяцев назад, под Новый год, у новогодней ёлочки, стоявшей на этом же самом месте?

Видимо, всерьёз достала их наша окружающая реальность, обстоятельства нашей жизни, ее «свинцовые мерзости»…

Как известно, не может быть настолько плохо, чтобы не было ещё хуже.

Но, как оказалось – иногда все же может.

Дальнейшие события бурной весны 2017 года это доказали.

Жестокое, ничем не спровоцированное насилие, избиения и аресты, прокатившиеся по всей стране через месяц, 25-26 марта, показали панический страх правителя перед народом, страх потерять свою ничем не ограниченную пожизненную власть, к которой он так привык за эти «безмятежные» для него 23 года.

В отличие от простых беларусов, которые не живут, а выживают, – кто как может, избивавшие их откормленные «быки» хорошо знают, из чьих рук они едят свой нынешний сладкий кусок. (Не осознавая, правда, что эти руки – только «передаточные», сам «продукт», то есть блага, произведены народом, которому, по закону, они как бы и должны служить).

Только обладатели нездоровой, ущербной психики получают удовольствие в своём мнимом величии, в унижении других людей, в неадекватной агрессивности и насилии…

Простых мирных горожан (попавших сначала под дубинки этих современных и безнаказанных «тонтон-макутов», а затем и в вонючие камеры ИВС) последующий т.н. «суд» зачастую «награждал» штрафами, равными месячной зарплате городских чиновников. (Имеется в виду зарплата официальная, разумеется).

Лживые обвинения, лживые протоколы, лживые дела, лживые свидетели, их лживые физиономии и глаза, такие же лживые речи…

Иногда даже судьи (некоторые) опускали головы и старались лишний раз без нужды не поднимать глаз…

В качестве примера, из одного приговора – «Присутствовала в составе группы граждан с целью публичного обсуждения улучшения жизни трудящихся и освобождения политзаключённых».

Интересно – власть и милиция читали когда-нибудь Конституцию нашей страны? Хоть изредка пролистывают её? Или «Конституция» для них – их зарплата и должность?

Напомним некоторые статьи из нее.

Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством… не допускается.

Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации…

Правда, есть у этой осточертевшей системы (как когда-то брежневская «эпоха застоя») и свой плюс – никто не выйдет её защищать, когда начнётся её безудержное падение под откос. Никто!

А ведь начнётся, никуда не денется, это правило без исключений, вся история ХХ-го века тому свидетель…

Подобные режимы, основанные на страхе и насилии, априори нежизнеспособны и, стало быть, – недолговечны. Самый «несчастный случай» и самый яркий пример тому – коммунистический Советский Союз…

Чувствует это, видимо, и сам правитель. Льющаяся, как всегда, с экрана телевизора демагогия показывает страх, выдает настроение.

Страх за то, что поправ Конституцию, бесконечно долго ни в чём себе не отказывая, барином сидел на троне. За жестокие расправы над оппонентами, за откровенное самодурство в экономике и политике, за пропавших без вести людей, за массовые аресты, за пыточное следствие, за невинно посаженных в тюрьмы и лагеря, за рекордное в мире количество силовиков на душу населения, за огромные деньги, вбуханные на свои, не реализованные в нищем детстве, спортивные и прочие забавы (в т.ч. за свои 17 «царских» резиденций в нашей небольшой стране), за грядущие дорогостоящие Европейские игры в 2019 году и ЧМ по хоккею в 2021-м, за нищенские зарплаты в 140 – 160 долларов, за пенсии в 90 – 110, за самые высокие в центре Европы цены на продукты, за навсегда покинувших свою Родину беларусов – учёных, бизнесменов, спортсменов, музыкантов, изобретателей, молодёжь, студентов, да и просто – умных и мастеровитых граждан…

А ещё в стране воцарилась повальная и всепроникающая ложь, основной цемент нынешней правящей системы.

Врут все. Врёт телевидение и радио, врут газеты, врут замы по идеологии на заводах, и замполиты в армии, врут в школах, врут милиционеры, врёт правитель, врут власти на местах, врут даже в домоуправлениях…

Как пример – общение 9-го апреля с.г. двух главных в то время «отцов» нашего города с бобруйчанами, собравшимися на стадионе «Славянка».

Их излияния представляли из себя некий фантастический коктейль – от славословия режиму на базе православного христианства до фрондирующего инакомыслия в вопросах мелкой торговли. При этом вскользь упоминалась и другая ахинея – по моей оценке: от отставного монархизма и диалектического материализма до диссидентствующего сталинизма и «благоухающего» КэГэБизма. Прикольные оказались мужики!

В народе всё это называется гораздо проще – «лапша». Можно и «вермишель».

Ну зато хоть повеселили они наших людей от души, и при этом бесплатно.

В народе про такие случаи обычно говорят: «Мозги – не брови, их не нарисуешь».

Люди всё больше интересуется сейчас именно оппозиционной информацией, а не официальной государственной, по своему «внутреннему» обыкновению – трескучей и лживой.

Ну не любит больше народ правителя, не любит! Была раньше, лет десять назад, у обывателей к нему некоторая приязнь, привитая назойливыми госСМИ, да вся вышла.

Народ стал понимать, что он для «него» действительно лишь жалкий «народец», которого нужно доить, как корову, выбивая – выжимая из него последние копейки на свои «понты» и «показуху», – в т.ч. и этим нелепым «Декретом № 3».

И нелюбовь свою, начиная с нынешней весны, народ показывает уже без страха. Когда людям надоело терпеть, а тем более, когда им уже нечего терять, – страх у них пропадает.

Вынужденно, по причине экономии на картошку и макароны, отказывать своим детям в лакомствах, в каких-то маленьких, обыкновенных радостях жизни – это для жителей европейской страны в 21-м веке уже слишком…

Да и надоело бояться за 23 года. Сколько можно?! Всё равно, как говорится, двум смертям не бывать…

Можно просто зайти в соц. сети и «попытаться» почитать комменты в темах, где упоминаются фамилии наших нынешних «рулевых».

Почему – «попытаться»? Да потому, что читателя поразит непривычное обилие ненормативной лексики в их адрес. И такое, такую степень ненависти, трудно вынести…

Но и правитель «затачивает штыки». Его цель – удержаться на троне любой ценой. И даже полное обнищание страны его не остановит. Власть – всё, остальное – ничто. Видимо – так. Судя по всему.

В ход идёт и публичное обещание к 2015 году средней зарплаты в 1000 долларов и введение в оборот «ностальгических» монеток-копеечек и… раскрытие подпольного «военного заговора». Причём – в провинции! Ох уж эти Пинкертоны сталинского, нквэдэшного розлива! Их «замысел» в этом деле торчит, как рога и копыта, – в разные стороны! Сразу понятно – почему и как, и кто…

Это классика жанра – неистребимое совхозное мышление со всеми его смешными и грустными нюансами…

Проезд кортежа правителя на очередную т.н. «инаугурацию» после очередных т.н. «выигранных выборов» 2015 года по совершенно пустому, безлюдному, зачищенному Минску – это символ его окончательного перехода из стана людей в стан некоего особого существа, отдельного от народа индивидуума. Может – «небожителя», а может – самоназначенного божества…

В таком качестве лучше всего его воспринимает военная и чекистская верхушка и её стареющие выходцы из прежней советской системы, с соответствующей психологией и идеологией. Именно при действующем правителе они получили большие звёзды на погоны и уже поэтому очень ему благодарны.

Они не будут играться в органически чуждую им демократию и с удовольствием попытаются закрутить гайки всё крепче, отдавая очередные приказы на разгоны, насилие, избиения, посадки и несуразные суммы штрафов.

Но иногда, на тех «вершинах», бывает и весело!

Невозможно представить, чтобы Президент США, или какой-нибудь европейской страны (по-настоящему европейской), вызвал бы, как у нас, руководителя полиции или спецслужб и устроил бы публичный, гневный, суровый «разбор полётов» по поводу не слишком удачной игры хоккейной команды.

Бред? Полнейший! А у нас такие дуэты в исполнении нашего правителя и министра внутренних дел РБ в порядке вещей! Спелись!

Но иногда на тех «вершинах» бывают и загадки!

Невозможно представить, чтобы в демократической стране чиновник со стандартной чиновничьей зарплатой умудрился уже через полгода-год выстроить коттедж рыночной стоимостью в миллион-полтора долларов. И при этом ни у кого даже мысли не возникло спросить – а где ты денежки-то, сволочь ты этакая, взял на такой особнячок? Да ещё в пресловутых дорогущих Дроздах?

Загадка? Загадка… Но только не для современных беларусов… Для них это повседневная, окружающая их реальность… «Государственная» коррупция нон-стоп.

Впрочем, хватит о грустном. Эти тема бесконечны, увы…

Лучше вспомним сегодняшнего 218-летнего юбиляра, того самого, который «наше всё». Может, он подскажет хоть что-нибудь? Какой-нибудь «просвет»…

«Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье,

Разбудит бодрость и веселье,

Придёт желанная пора!»

А.С. Пушкин. Из послания декабристам, 1827 г.

Постскриптум.

2 июня 2017 новостной сайт «Хартия–97» сообщил: «Суд в Чили приговорил к разным срокам тюремного заключения 106 бывших сотрудников спецслужб и военных за похищения и убийства в середине 1970-х годов во время правления Аугусто Пиночета.

Все приговорённые работали в созданном Пиночетом управлении национальной разведки (DINA) и принимали участие в спеоперации «Коломбо», направленной против представителей оппозиции, передаёт BBC.

Экс-сотрудников DINA обвиняют в причастности к исчезновению и убийству 16 человек.

Как отметил судья, все убитые были членами социалистической партии или левыми активистами.

Они были арестованы в Сантьяго с июня 1974 года по январь 1975 года. Затем их отвезли в центры для допросов, после чего никто не видел их живыми.

Согласно приговору, обвиняемые получили от полутора до 20 лет тюрьмы, однако многие из них уже отбывают сроки по другим обвинениям».

И это через 42,5 года…

Хороший пример. Оптимистический.