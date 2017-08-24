10 женских привычек, которые раздражают мужчин

Мы часто говорим о том, что раздражает женщин в мужчинах. Все знают и о пресловутых носках под кроватью и о неспособности мужчины запомнить дни рождения всех родственников жены. Сегодня давайте поговорим о том, что же в прекрасной половине человечества не нравится его сильной половине.

1. Обсуждение отношений с другими людьми

Что делает большинство женщин, поругавшись со своим мужчиной? Правильно! Начинают обзванивать всех и каждого, жалуясь на свою половинку. И что получается в итоге? Они-то помирятся. А вот окружающие уже будут знать, что не так в отношениях у этой пары. Каково мужчине понимать, что подруга жены, которая зашла в гости, наверняка знает все подробности последней (и не только последней) ссоры, причём явно не в пользу мужчины. В общем, выносить сор из избы – на самом деле плохая идея. Чем меньше посторонних людей будут принимать участие в построении ваших отношений, тем крепче они будут.

2. Обиды по поводу и без

Мужчины – не экстрасенсы (далеко не все, во всяком случае). Они не могут адекватно интерпретировать женские эмоциональные реакции на безобидные, на мужской взгляд, вещи. Поэтому демонстративное молчание, слёзы без объяснения причин и любимое женское «ой, всё» могут ввести мужчину в ступор. Женщина должна говорить мужчине о том, что ей определённые вещи неприятны, а не молча уходить, закрываться в комнате и плакать там (да так, чтобы мужчина обязательно слышал). Иначе подобное поведение мужчина начнёт расценивать, как попытку манипулировать им (и зачастую не ошибётся) и перестанет на него реагировать.

3. Тотальный контроль

Как это ни парадоксально, но чем больше в отношениях даёшь свободы партнёру, тем сильнее он привязывается к вам. Поэтому, милые дамы, забудьте о своей привычке заглядывать в телефон к своему мужчине, следить за тем, кого он добавляет в друзья в соц. сетях и прочее в таком духе. Личное пространство нужно всем. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были долговечными, не лишайте своего мужчину посиделок с друзьями, рыбалки, возможности побыть одному, наконец.

4. Ревность

Безосновательная ревность способна разрушить отношения – помните об этом. Мужчины не любят, когда им закатывают истерики «почему ты посмотрел на неё? она симпатичнее меня?» – они не знают, как на такие вопросы отвечать. В отношениях должно быть, в первую очередь, доверие. Ведь мужчина живёт в социуме, так или иначе он каждый день пересекается и контактирует с женщинами. Да, и с симпатичными в том числе. Оценивать красоту – это нормально. Поэтому если женщина изводит своего мужчину безосновательной ревностью, значит она не уверена в себе, и ей кажется, что все женщины вокруг лучше, чем она. В такой ситуации необходимо работать над собой и развивать уверенность в собственной привлекательности, а не терроризировать мужа, иначе он в один прекрасный момент взглянет на другую женщину с мыслью «а ведь она действително лучше, чем моя жена» и соберёт чемоданы.

5. Привычка сравнивать своего мужчину с другими

Порой женщины думают, что сравнивая своего мужчину не в его пользу, тем самым они побуждают его к росту (материальному ли, духовному ли). Это большая ошибка. Если ваш мужчина периодически будет слышать «а Петя свою жену в Италию свозил», результатом будет злость и отчуждение. Мужчине важно чувствовать, что он для своей женщины – лучший. Если вы подарите своему избраннику ощущение, что он для вас – герой, поверьте, он будет стремиться соответствовать.

6. Бездумная трата денег

Мужчине нравится баловать свою любимую подарками, делать ей приятные сюрпризы и прочее. Но если у него на вас далеко идущие планы, ему важно знать, что вы можете разумно и грамотно распоряжаться финансами. В глазах мужчины покупка «обалденно красивой и модной» сумочки вместо погашения кредита – это не милая женская слабость, а откровенная глупость.

7. Любовь к нытью

Мужская природа такова, что если женщина рядом с ним постоянно чем-то недовольна, то он винит в этом себя. От осознания неспособности сделать вас счастливой ваш мужчина может даже впасть в депрессию. Поначалу мужчина будет пытаться жалеть и успокаивать вас, но очень скоро ваши постоянные жалобы на всё могут ему надоесть.

8. Постоянные опоздания и долгие сборы

Для мужчины пунктуальность – это синоним ответственности и уважения. Если вас ждут куда-то к определённому времени, мужчина будет дико нервничать и раздражаться, если женщина в десятый раз с криком «эта кофта не подходит к этим туфлям» побежит переодеваться.

9. Дружба с бывшими

Прошлые отношения должны оставаться в прошлом. Вашему мужчине будет крайне неприятно наблюдать, как вы мило общаетесь с мужчиной, с которым когда-то у вас был интим. Представьте себе, что вы будете чувствовать, наблюдая вашего партнёра в обществе его бывшей. Приятно? То-то же.

10. Любовь к сплетням

Если мужчина будет каждый день слушать, как его женщина рассказывает кому-то (собственно ему или подружкам), что Катя растолстела, а Маша залетела, у него сложится не самое приятное впечатление о своей женщине. И его начнёт точить сомнение: а его секреты она тоже обсуждает в его отсутствие? Женщине, которая любит сплетничать, очень сложно доверять.