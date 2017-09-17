10 причин любить Берлин

Этот город в рекламе не нуждается, но мы все же перечислим некоторые причины и поводы, чтобы его посетить, – пишет «Немецкая волна».

Достопримечательности Берлина

Берлин вместе с Гамбургом и Бременом входит в тройку немецких городов, обладающих статусом федеральной земли. Нельзя объять необъятное, поэтому здесь мы можем упомянуть лишь избранные достопримечательности и некоторые важные события в ежегодном городском календаре.

Знакомство начнем с Берлинской телевышки на площади Александерплац со смотровой площадкой на 210-метровой высоте.

От телевышки по прямой, минуя Берлинский собор и следуя далее под липами по бульвару Унтер-ден-Линден, можно дойти до Бранденбургских ворот – главного символа немецкой столицы.

Эта фотография сделана из парка Большой Тиргартен. Недалеко отсюда, по правую сторону, находятся Мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, а также Потсдамская площадь, а слева – Рейхстаг, где сейчас заседает немецкий парламент – бундестаг.

Cейчас Рейхстаг является самым посещаемым парламентским зданием в мире. На смотровую площадку под куполом ежегодно поднимается около 2,4 миллиона человек, а общее число посетителей составляет три миллиона – в том числе, гостевых трибун во время заседаний бундестага.

Берлинская стена пала в 1989 году. Сегодня об истории разделенного города и страны в Берлине напоминают многочисленные памятники и музеи. Среди них – галерея под открытым небом East Side Gallery, где была сделана эта фотография «Братского поцелуя» – рисунка художника Дмитрия Врубеля, а также музей КПП Чекпойнт Чарли и парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе.

Увидеть многие достопримечательности Берлина можно, отправившись в тур по реке Шпрее. Королева Великобритании Елизавета II тоже не стала отказывать себе в этом удовольствии. Летом 2015 года она совершила такую прогулку на 15-метровой деревянной лодке «Ajax», построенной в год рождения Ее Величества (1926). Кстати, катера по Шпрее ходят до Павлиньего острова на юго-западе столицы и Потсдама.

На реке Шпрее в центре Берлина находится Музейный остров – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО – кстати, как и Павлиний остров. В его собраниях представлены произведения искусства разных стран, регионов, культур и эпох. Одним из самых известных экспонатов является бюст древнеегипетской царицы Нефертити.

Раз зашла речь о Всемирном наследии, следует упомянуть берлинские Жилые поселения эпохи модернизма, получившие этот статус в 2008 году. Всего их – шесть. Социальные строительные проекты были осуществлены в разных районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающие влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом. На снимке – «Поселение-подкова» Бриц.

Берлин славится не только своими архитектурными достопримечательностями, но и культурной жизнью. Одним из самых важных таких событий года является международный кинофестиваль Берлинале, проходящий в феврале. Основанный в 1951 году, сейчас он входит в число важнейших мировых кинофорумов. За десять дней на фестивальных показах бывает около 500 тысяч зрителей.

Самым красочным уличным фестивалем Берлина считается Карнавал культур, проводящийся в районе Кройцберг с 1996 года в длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). В немецкой столице проживает около 180 национальностей. Многие из них представлены группами на традиционном параде, проходящем во время этого праздника. Число посетителей Карнавала культур превышает 600 тысяч человек.

В Берлине – настоящее раздолье для любителей клубов и вечеринок на любой вкус. Сюда приезжают лучшие диджеи со всего мира. Особой известностью пользуются клубы Berghain и Watergate, ради посещения которых многие специально прилетают в город на выходные.

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