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10 причин любить Берлин

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Этот город в рекламе не нуждается, но мы все же перечислим некоторые причины и поводы, чтобы его посетить, – пишет «Немецкая волна».

 Достопримечательности Берлина

Берлин вместе с Гамбургом и Бременом входит в тройку немецких городов, обладающих статусом федеральной земли. Нельзя объять необъятное, поэтому здесь мы можем упомянуть лишь избранные достопримечательности и некоторые важные события в ежегодном городском календаре.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

Знакомство начнем с Берлинской телевышки на площади Александерплац со смотровой площадкой на 210-метровой высоте.

От телевышки по прямой, минуя Берлинский собор и следуя далее под липами по бульвару Унтер-ден-Линден, можно дойти до Бранденбургских ворот – главного символа немецкой столицы.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

Эта фотография сделана из парка Большой Тиргартен. Недалеко отсюда, по правую сторону, находятся Мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, а также Потсдамская площадь, а слева – Рейхстаг, где сейчас заседает немецкий парламент – бундестаг.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

Cейчас Рейхстаг является самым посещаемым парламентским зданием в мире. На смотровую площадку под куполом ежегодно поднимается около 2,4 миллиона человек, а общее число посетителей составляет три миллиона – в том числе, гостевых трибун во время заседаний бундестага.

Берлинская стена пала в 1989 году. Сегодня об истории разделенного города и страны в Берлине напоминают многочисленные памятники и музеи. Среди них – галерея под открытым небом East Side Gallery, где была сделана эта фотография «Братского поцелуя» – рисунка художника Дмитрия Врубеля, а также музей КПП Чекпойнт Чарли и парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

Увидеть многие достопримечательности Берлина можно, отправившись в тур по реке Шпрее. Королева Великобритании Елизавета II тоже не стала отказывать себе в этом удовольствии. Летом 2015 года она совершила такую прогулку на 15-метровой деревянной лодке «Ajax», построенной в год рождения Ее Величества (1926). Кстати, катера по Шпрее ходят до Павлиньего острова на юго-западе столицы и Потсдама.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

На реке Шпрее в центре Берлина находится Музейный остров – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО – кстати, как и Павлиний остров. В его собраниях представлены произведения искусства разных стран, регионов, культур и эпох. Одним из самых известных экспонатов является бюст древнеегипетской царицы Нефертити.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

Раз зашла речь о Всемирном наследии, следует упомянуть берлинские Жилые поселения эпохи модернизма, получившие этот статус в 2008 году. Всего их – шесть. Социальные строительные проекты были осуществлены в разных районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающие влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом. На снимке – «Поселение-подкова» Бриц.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметкуБерлин славится не только своими архитектурными достопримечательностями, но и культурной жизнью. Одним из самых важных таких событий года является международный кинофестиваль Берлинале, проходящий в феврале. Основанный в 1951 году, сейчас он входит в число важнейших мировых кинофорумов. За десять дней на фестивальных показах бывает около 500 тысяч зрителей.достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

Самым красочным уличным фестивалем Берлина считается Карнавал культур, проводящийся в районе Кройцберг с 1996 года в длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). В немецкой столице проживает около 180 национальностей. Многие из них представлены группами на традиционном параде, проходящем во время этого праздника. Число посетителей Карнавала культур превышает 600 тысяч человек.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

В Берлине – настоящее раздолье для любителей клубов и вечеринок на любой вкус. Сюда приезжают лучшие диджеи со всего мира. Особой известностью пользуются клубы Berghain и Watergate, ради посещения которых многие специально прилетают в город на выходные.

достопримечательности Берлина, 10 причин любить Берлин, туристу на заметку

 

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