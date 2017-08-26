10 правил для велосипедистов, в которые трудно поверить

Для велосипедистов в Германии ПДД порой запутаннее, чем для автолюбителей, – пишет «Немецкая волна».

Согласно статистике, в Германии 34 процента велосипедистов моложе 29 лет пренебрегают правилами дорожного движения. А зря – за лихачество можно получить серьезные штрафы от 5 до 350 евро, в особых случаях даже предусмотрено лишение водительских прав. ПДД для велосипедистов не всегда логичны и понятны с первого раза. DW рассказывает о самых коварных из них.

Обязательно ли двигаться именно по велодорожкам?

Да, но только по полосам, обозначенным специальной синей табличкой. Когда выделенную велодорожку засыпает снегом, она покрывается льдом или ее ремонтируют, двигаться по тротуару не запрещено. Если синие таблички отсутствуют, можно смело ехать, соблюдая ПДД и предписания знаков. В любом случае, путь велосипедиста должен пролегать только по безопасным для передвижения местам. За езду в неположенном месте или в неверном направлении грозит штраф от 20 до 35 евро.

Что c проездом по «зебре»?

Переезжать пешеходный переход на велосипеде не запрещено, но в этом случае велосипедист не имеет преимущества перед автомобилистами. Стоит встать с седла – и вы пешеход, пропустить которого шофер просто обязан.

Можно ли ехать по тротуару вместе с детьми?

Если ребенок младше десяти лет, ему позволено передвигаться по пешеходным дорожкам. Что удивительно, сопровождающие его родители рядом ехать не могут, за такой проступок – штраф от 15 евро.

Вот уже несколько лет в Германии ведутся споры по поводу противоречивого правила. Министерство транспорта ФРГ обещает исправить недоразумение в ближайшее время. На велодорожки ограничения не распространяются.

До какой скорости можно разгоняться?

Общие правила для автомобилистов – не более 50 км/ч в населенных пунктах и 100 км/ч за городом – на велосипедистов не распространяются. Вряд ли на двухколесном получится превысить этот лимит. Другая ситуация в зонах с действующими ограничениями скорости – к примеру, в так называемых зонах «успокоенного движения». За нарушение скоростного режима на этих отрезках пути велосипедисту положен штраф от 30 до 35 евро.

За неправильную парковку тоже штраф?

Нет, правилами это не предусмотрено. В пешеходной зоне, на площади в центре города или вблизи шоссе – оставить свой велосипед можно в любом месте, если там нет запрета на парковку. Важно, чтобы байк не мешал движению машин и был виден в темное время суток на стоянке.

А без рук можно покататься?

На велосипеде, как и в машине, можно разговаривать только по мобильной гарнитуре. А любителям поболтать по телефону за рулем в Германии придется заплатить штраф 25 евро. Меломанам с громкими колонками на байке – 15 евро. Смельчакам, которые ездят без помощи рук, – 5 евро. Зато выгуливать собаку на велосипеде, держа в одной руке поводок, не возбраняется. Причем распространяется это правило только на собаководов.

А как же езда в компании?

Отвлекать и вести беседу с движущимся рядом велосипедистом запрещено, – это могут расценить как помеху другим участникам движения. Проступок грозит штрафом от 20 до 30 евро.

При езде в колонне из более 15 человек у велосипедистов есть преимущества. Так, им разрешается ехать по шоссе даже при наличии велодорожки. Кроме того, если первый велосипедист успел проехать до включения красного света, остальные вправе последовать за ним. Не всегда в случае езды в группе действует и правило «правой руки»: автомобилисты справа обязаны пропустить колонну.

После вечеринки за руль можно?

При опасной езде в легком алкогольном опьянении, равном не более 0,3 промилле, можно отделаться предупреждением. А если в крови обнаружат более 1,6 промилле, грозит денежное наказание, которое в большинстве случаев равно месячной зарплате. Кроме того — три штрафных балла в картотеке Федерального автодорожного ведомства, запрет на пользование велосипедом до шести месяцев и отправка на медицинско-психологическое освидетельствование (MPU), в народе – «тест для идиотов» (Idiotentest). MPU страшен тем, что при неявке или провале экзамена можно лишиться прав на вождение автомобиля и/или получить пожизненный запрет на пользование велосипедом.

А прокатить с ветерком на багажнике?

Разрешено только личные вещи. Детей до семи лет можно перевозить велосипедистам старше 16 лет исключительно в специальных креслах. Друзей на багажнике подбросить не получится.

E-bike приравнивается к мотоциклу?

Нет. Кроме того, как и для обычных велосипедов, для езды на электробайках наличие шлема, водительских прав и специальных обозначений вовсе не обязательно. Но для тех, кто рассекает на скоростных электровелосипедах (S-Pedelec), действуют особые правила: нужно оформить полис страхования ответственности (Haftpflichtversicherung), кататься исключительно в шлеме и иметь номерной знак. Так как S-Pedelec развивает скорость до 45 км/ч, передвигаться на нем можно только с водительским удостоверением категории М. Важная деталь – на этом типе транспортного средства въезд на велодорожку разрешен, только если она предназначена и для мопедов.

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